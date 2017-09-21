Для пассажиров электричек сделали шесть новых аудиогидов
21.09.2017, 09:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила шесть новых аудиогидов для пассажиров. Это экскурсия «Велокульттур. Дмитров» для тех, кто на электричке едет с велосипедом и планирует велопрогулки по Дмитрову, а также путеводители «Москва — Можайск», «Москва — Ожерелье», «Москва — Рязань», «Дмитров — Дубна» и «Москва — Коломна». Звуковые путеводители рассказывают интересные подробности о станциях, населенных пунктах и достопримечательностях рядом с теми местами, где проезжает электричка. Скачать аудиогиды можно бесплатно с помощью QR-кода, размещенного на стикерах в поездах, а также на сайте компании.
«С начала этого года пассажиры ЦППК 195 тысяч раз установили и прослушали аудиогиды для электричек. Сейчас для скачивания доступны 23 аудиоистории о достопримечательностях Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа», — рассказали в пресс-службе ЦППК.
Самыми популярными аудиогидами, которые скачали пассажиры электричек, стали «Москва — Дмитров», «Москва — Новый Иерусалим» и «Москва — Переделкино».
Проект «Говорящие экспрессы», в рамках которого начали делать аудиосопровождение для пассажиров электричек с рассказами об интересных местах в пути, запустили в начале 2017 года. Готовили материал для путеводителей тревел-журналисты, путешественники и сотрудники музеев Москвы и Московской области. Среди аудиогидов, к примеру, есть авторские прогулки редактора National Geographic Traveler Дарьи Петрягиной и директора Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Вяземах и Захарове Александра Рязанова.
«С начала этого года пассажиры ЦППК 195 тысяч раз установили и прослушали аудиогиды для электричек. Сейчас для скачивания доступны 23 аудиоистории о достопримечательностях Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа», — рассказали в пресс-службе ЦППК.
Самыми популярными аудиогидами, которые скачали пассажиры электричек, стали «Москва — Дмитров», «Москва — Новый Иерусалим» и «Москва — Переделкино».
Проект «Говорящие экспрессы», в рамках которого начали делать аудиосопровождение для пассажиров электричек с рассказами об интересных местах в пути, запустили в начале 2017 года. Готовили материал для путеводителей тревел-журналисты, путешественники и сотрудники музеев Москвы и Московской области. Среди аудиогидов, к примеру, есть авторские прогулки редактора National Geographic Traveler Дарьи Петрягиной и директора Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Вяземах и Захарове Александра Рязанова.
Источник: Мэрия Москвы