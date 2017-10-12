ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реконструкция Дмитровского путепровода начнется в первые три месяца 2018 года. Специалисты заканчивают проектно-изыскательские работы, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.



«Путепровод, расположенный на Дмитровском шоссе возле платформы Петровско-Разумовская, был построен в 1965 году. Его длина — 310,6 метра. На сегодняшний день он находится в предаварийном состоянии и нуждается в срочной реконструкции», — рассказал он.



Строители полностью заменят балки пролетных строений и стойки опор, так как они исчерпали свой ресурс долговечности и непригодны для ремонта. Протяжённость нового путепровода составит 330 метров. Работы по реконструкции проведут без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе.



Также планируется удлинение подземного пешеходного перехода на Дмитровском шоссе вблизи дома 2, строения 2 на улице Линии Октябрьской Железной Дороги и реконструкция съездов от проезда на улицу Валаамскую до проезда на улицу Линии Октябрьской Железной Дороги.