ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За прошедшие сутки авиакомпанией «ВИМ-АВИА» и другими российскими и зарубежными компаниями на внутрироссийских и международных чартерных и регулярных рейсах перевезено почти 6 тыс. человек. «ВИМ-АВИА» совершила 22 рейса, 13 из которых – международные. К местам назначения доставлено почти 2,2 тыс. туристов. Из российских городов полеты осуществлялись в Анадырь и Благовещенск.

На 2 октября запланировано выполнение 17 рейсов, 13 из которых – международные регулярные и чартерные рейсы, преимущественно из Внуково в Анталью, Даламан и обратно. Также будут осуществляться полёты в китайские города Тайюань и Шеньян.