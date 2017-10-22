ОРЕАНДА-НОВОСТИ Реконструкцию Киевского направления Московской железной дороги планируется завершить за пять лет, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«У нас полностью утверждена программа развития Киевского направления железной дороги. Она будет как метро работать с трёхминутным интервалом», — отметил он.



По словам заммэра, проект разбит на три этапа: «Первый — строительство станции Минская, Аминьевская, подъезд до Киевского вокзала. Мы хотим эту работу закончить в течение ближайших двух-трёх лет».



За это время станцию Минская интегрируют с Калининско-Солнцевской линией метро, а с Аминьевской пассажиры смогут уже пересесть на Третий пересадочный контур. В рамках второго этапа на основе новой станции Санино появится транспортно-пересадочный узел, а в рамках третьего — радиальное направление свяжут с Большим московским железнодорожным кольцом.



Сейчас вместе с представителями ОАО «РЖД» ведётся проектирование. Финансируется проект как за счёт городского бюджета, так и за счет РЖД.