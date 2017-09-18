ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество пополнений транспортной карты «Тройка» с помощью мобильного приложения «Метро Москвы» увеличилось в пять раз. В марте текущего года пользователи приложения перечислили деньги на свои транспортные карты четыре тысячи раз, а в августе — уже более 20 тысяч раз.

«Популярность приложения растет благодаря появлению новых услуг в сервисе. Так, в июне этого года у пассажиров появилась возможность пополнить карту “Тройка” полностью в режиме онлайн. Такая функция стала доступна для пользователей смартфонов на базе Android c поддержкой NFC. Владельцы гаджетов с операционной системой iOS в приложении “Метро Москвы” также могут пополнять “Тройку” с помощью платежной системы Apple Pay, но для активации оплаты карточку нужно приложить к желтому валидатору в вестибюле станции», — пояснил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В сентябре также планируется обновление приложения. У сервиса появится новая функция: пассажиры смогут записывать на карту «Тройка» все типы билетов. Приложение скачали более 650 тысяч человек.

Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно для скачивания в App Store и Google Play в начале этого года. Пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах.