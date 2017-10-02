Международный аэропорт "Казань" поздравил своего первого двухмиллионного пассажира
02.10.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 октября объём пассажиропотока в Международном аэропорту «Казань» впервые в истории воздушной гавани достиг показателя 2 000 000 пассажиров (прилёт и вылет) за 3 месяца до завершения года.
Юбилейным пассажиром стал Иван Подкурков, вылетавший рейсом Казань – Франкфурт-на-Майне авиакомпании «Аэрофлот». Сразу после регистрации к ничего не подозревающему пассажиру с необычной просьбой обратились сотрудники аэропорта – перерезать ленточку, которая символизирует открытие новой эпохи для воздушной гавани, открытие дороги к 3 миллиону. Представители аэропорта в торжественной обстановке поздравили своего пассажира «№ 2 000 000» и вручили ему памятный подарок. Вместе с тем сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» также сделали подарок удачливому пассажиру – фирменную модель самолёта.
Иван Подкурков поблагодарил аэропорт «Казань» и пожелал воздушной гавани не останавливаться на достигнутом, открывать больше рейсов и увеличивать показатели с каждым годом.
Если по итогам 12 месяцев 2016 года пассажиропоток составил 1 912 954 пассажиров (прилёт и вылет), то всего за 9 месяцев 2017 года аэропортом было обслужено более 2 000 000 пассажиров (прилёт и вылет).
Отметим, что значительный рост производственных показателей фиксируется на большинстве направлений на протяжении всего года. Большим спросом пользуются и недавно открытые маршруты.
Юбилейным пассажиром стал Иван Подкурков, вылетавший рейсом Казань – Франкфурт-на-Майне авиакомпании «Аэрофлот». Сразу после регистрации к ничего не подозревающему пассажиру с необычной просьбой обратились сотрудники аэропорта – перерезать ленточку, которая символизирует открытие новой эпохи для воздушной гавани, открытие дороги к 3 миллиону. Представители аэропорта в торжественной обстановке поздравили своего пассажира «№ 2 000 000» и вручили ему памятный подарок. Вместе с тем сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» также сделали подарок удачливому пассажиру – фирменную модель самолёта.
Иван Подкурков поблагодарил аэропорт «Казань» и пожелал воздушной гавани не останавливаться на достигнутом, открывать больше рейсов и увеличивать показатели с каждым годом.
Если по итогам 12 месяцев 2016 года пассажиропоток составил 1 912 954 пассажиров (прилёт и вылет), то всего за 9 месяцев 2017 года аэропортом было обслужено более 2 000 000 пассажиров (прилёт и вылет).
Отметим, что значительный рост производственных показателей фиксируется на большинстве направлений на протяжении всего года. Большим спросом пользуются и недавно открытые маршруты.
Источник: Аэропорт Казань