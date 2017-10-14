Министр транспорта РФ открыл рабочее движение на участке трассы "Сортавала"
14.10.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 октября на новом участке федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» от посёлка Сосново до поселка Варшко (с 57-го по км 72-й км) в Ленинградской области значительно раньше запланированного срока открылось рабочее движение.
В церемонии открытия приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Выступая на церемонии, М. Соколов поздравил всех участников с наступающим Днём работников дорожного хозяйства, и вручил ведомственные награды сотрудникам, участвовавшим в реализации проекта строительства.
«Сегодня дорожники сами преподносят подарок и себе, и жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Благодаря эффективно организованной работе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и подрядчика строительства участок открывается со значительным опережением срока», – сказал Министр. Он подчеркнул, что выполенные работы позволят автомобилистам существенно быстрее проезжать данный участок одной из самых загруженных дорог региона.
Дорожники вышли на финишную прямую. Остался последний «бросок» через протоку озера Вуокса, который планируется завершить к следующему летнему сезону, и трасса Сортавала на этом участке будет полностью готова. В перспективе уже есть новый участок, связывающий Ленобласть с Карелией. Министр подчеркнул, что трасса важна не только для местных жителей, но и для всех граждан страны, которые смогут полюбоваться красотами и Республики Карелия, и Ленинградской области.
В завершение М. Соколов поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. «Уверен, что обновление трассы «Сортавала», которое мы поступательно ведем на протяжении нескольких лет, даст новые импульсы для развития экономического потенциала Ленинградской области и Республики Карелия, и, конечно, на многие годы вперед сделает поездки наших граждан комфортными и безопасными», – подытожил он.
И. Левитин подчеркнул, что благодаря совместным усилиям Минтранса, Росавтодора и подрядчика строительства сделана дорога высочайшего уровня. По его словам, на сегодняшний день и бюджет, и возможности подрядных организаций позволяют в полной мере осуществлять строительство таких трасс. «Хочу поздравить вас с наступающим Днём работника дорожного хозяйства. И помните, что люди ждут такие дороги!», – завершил помощник Президента.
В свою очередь А. Дрозденко поздравил собравшихся с досрочным открытием участка трассы, отметив высокое качество выполненных работ и поблагодарив всех, кто участвовал в строительстве этого важного для жителей и гостей Ленинградской области объекта. «Это серьезный объект, с большими инженерными сооружениями, сложными переходами, и в очень хорошем качестве», – подчеркнул глава Ленобласти.
Построенная четырёхполосная трасса отвечает требованиям I-В категории. Расчётная скорость движения по ней составляет 120 км/ч. На участке построено 11 искусственных сооружений, в том числе три моста (два через реку Волчья, один – через ручей Горюнец), две эстакады, надземный пешеходный переход, одно арочное сооружение, четыре путепровода для обеспечения безопасного пересечения с существующей автомобильной дорогой А-121 Санкт-Петербург – Петрозаводск, а также с дорогами «Подъезд к д. Пчёлино», «Подгорное – Пески» и дорогой сельхозназначения. Кроме того, здесь возвели три транспортные развязки. Для повышения безопасности движения на участке трассы «Сортавала» установлены сигнальные столбики, барьерное ограждение, линии наружного освещения на искусственных сооружениях, транспортных развязках, площадках отдыха и в черте населенных пунктов, светофорный объект. На 72-м км участка вблизи пункта весогабаритного контроля построен надземный пешеходный переход. Еще один дорожники возведут на 75-м км в населенном пункте Варшко. Для обеспечения экологической безопасности построена современная система водоотведения.
Проект строительства участка автодороги А-121 «Сортавала» от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска с 57-го по км 81-й км реализуется в 3 этапа. Первый включает участок нового строительства протяженностью 15,895 км, второй – реконструкция участка протяженностью 1,516 км. Третий – устройство автоматизированной системы управления дорожным движением. К концу 2019 года трасса «Сортавала» будет соответствовать нормативным требованиям на всей территории Ленинградской области – к этому моменту планируется ввести в строй два участка капитального ремонта общей протяженностью 50 км (с 81 км по 106 км и со 106 км по 131 км) и участок реконструкции км 131 – км 154 на границе с Карелией.
В церемонии открытия приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Выступая на церемонии, М. Соколов поздравил всех участников с наступающим Днём работников дорожного хозяйства, и вручил ведомственные награды сотрудникам, участвовавшим в реализации проекта строительства.
«Сегодня дорожники сами преподносят подарок и себе, и жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Благодаря эффективно организованной работе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и подрядчика строительства участок открывается со значительным опережением срока», – сказал Министр. Он подчеркнул, что выполенные работы позволят автомобилистам существенно быстрее проезжать данный участок одной из самых загруженных дорог региона.
Дорожники вышли на финишную прямую. Остался последний «бросок» через протоку озера Вуокса, который планируется завершить к следующему летнему сезону, и трасса Сортавала на этом участке будет полностью готова. В перспективе уже есть новый участок, связывающий Ленобласть с Карелией. Министр подчеркнул, что трасса важна не только для местных жителей, но и для всех граждан страны, которые смогут полюбоваться красотами и Республики Карелия, и Ленинградской области.
В завершение М. Соколов поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. «Уверен, что обновление трассы «Сортавала», которое мы поступательно ведем на протяжении нескольких лет, даст новые импульсы для развития экономического потенциала Ленинградской области и Республики Карелия, и, конечно, на многие годы вперед сделает поездки наших граждан комфортными и безопасными», – подытожил он.
И. Левитин подчеркнул, что благодаря совместным усилиям Минтранса, Росавтодора и подрядчика строительства сделана дорога высочайшего уровня. По его словам, на сегодняшний день и бюджет, и возможности подрядных организаций позволяют в полной мере осуществлять строительство таких трасс. «Хочу поздравить вас с наступающим Днём работника дорожного хозяйства. И помните, что люди ждут такие дороги!», – завершил помощник Президента.
В свою очередь А. Дрозденко поздравил собравшихся с досрочным открытием участка трассы, отметив высокое качество выполненных работ и поблагодарив всех, кто участвовал в строительстве этого важного для жителей и гостей Ленинградской области объекта. «Это серьезный объект, с большими инженерными сооружениями, сложными переходами, и в очень хорошем качестве», – подчеркнул глава Ленобласти.
Построенная четырёхполосная трасса отвечает требованиям I-В категории. Расчётная скорость движения по ней составляет 120 км/ч. На участке построено 11 искусственных сооружений, в том числе три моста (два через реку Волчья, один – через ручей Горюнец), две эстакады, надземный пешеходный переход, одно арочное сооружение, четыре путепровода для обеспечения безопасного пересечения с существующей автомобильной дорогой А-121 Санкт-Петербург – Петрозаводск, а также с дорогами «Подъезд к д. Пчёлино», «Подгорное – Пески» и дорогой сельхозназначения. Кроме того, здесь возвели три транспортные развязки. Для повышения безопасности движения на участке трассы «Сортавала» установлены сигнальные столбики, барьерное ограждение, линии наружного освещения на искусственных сооружениях, транспортных развязках, площадках отдыха и в черте населенных пунктов, светофорный объект. На 72-м км участка вблизи пункта весогабаритного контроля построен надземный пешеходный переход. Еще один дорожники возведут на 75-м км в населенном пункте Варшко. Для обеспечения экологической безопасности построена современная система водоотведения.
Проект строительства участка автодороги А-121 «Сортавала» от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска с 57-го по км 81-й км реализуется в 3 этапа. Первый включает участок нового строительства протяженностью 15,895 км, второй – реконструкция участка протяженностью 1,516 км. Третий – устройство автоматизированной системы управления дорожным движением. К концу 2019 года трасса «Сортавала» будет соответствовать нормативным требованиям на всей территории Ленинградской области – к этому моменту планируется ввести в строй два участка капитального ремонта общей протяженностью 50 км (с 81 км по 106 км и со 106 км по 131 км) и участок реконструкции км 131 – км 154 на границе с Карелией.
Источник: https://www.mintrans.ru