На Калужском шоссе в Москве появится 11 пешеходных переходов
11.10.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 внеуличных пешеходных переходов появятся в рамках реконструкции второго этапа Калужского шоссе. Работы ведутся на участке от 20-го до 49-го километра.
«Это позволит организовать бессветофорное движение автотранспорта по магистрали и обеспечить доступность для пешеходов находящихся здесь торговых и социальных объектов», — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Проект реконструкции предусматривает строительство восьми надземных и трех подземных пешеходных переходов:
— надземного пешеходного перехода в районе поселка Князево длиной 45 метров и шириной прохожей части 3 метра;
— надземного пешеходного перехода в районе садоводческого товарищества «Ракитки» длиной 54 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе поселка Десна длиной 42 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе реки Десны длиной 42 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе Луговой улицы длиной 42 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе 34-го километра Калужского шоссе длиной 72 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе поселка Заречного длиной 60 метров и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе 36-го километра Калужского шоссе длиной 45 метров и шириной прохожей части три метра;
— подземного пешеходного перехода в районе деревни Ватутинки длиной 43 метра и шириной прохожей части четыре метра;
— подземного пешеходного перехода в районе деревни Ватутинки длиной 39 метров и шириной прохожей части четыре метра;
— подземного пешеходного перехода в районе 38-го километра Калужского шоссе длиной 40 метров и шириной прохожей части четыре метра.
«Это позволит организовать бессветофорное движение автотранспорта по магистрали и обеспечить доступность для пешеходов находящихся здесь торговых и социальных объектов», — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Проект реконструкции предусматривает строительство восьми надземных и трех подземных пешеходных переходов:
— надземного пешеходного перехода в районе поселка Князево длиной 45 метров и шириной прохожей части 3 метра;
— надземного пешеходного перехода в районе садоводческого товарищества «Ракитки» длиной 54 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе поселка Десна длиной 42 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе реки Десны длиной 42 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе Луговой улицы длиной 42 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе 34-го километра Калужского шоссе длиной 72 метра и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе поселка Заречного длиной 60 метров и шириной прохожей части три метра;
— надземного пешеходного перехода в районе 36-го километра Калужского шоссе длиной 45 метров и шириной прохожей части три метра;
— подземного пешеходного перехода в районе деревни Ватутинки длиной 43 метра и шириной прохожей части четыре метра;
— подземного пешеходного перехода в районе деревни Ватутинки длиной 39 метров и шириной прохожей части четыре метра;
— подземного пешеходного перехода в районе 38-го километра Калужского шоссе длиной 40 метров и шириной прохожей части четыре метра.
Источник: Мэрия Москвы