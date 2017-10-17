ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С января по сентябрь 2017 года пассажиры, отправляющиеся с Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет более 9 млн 108 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 13,3% превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Услугой электронной регистрации за девять месяцев воспользовались около 7 млн 343 тыс. пассажиров (+15%).

В сентябре 2017 года через Интернет оформлено порядка 934 тыс. проездных документов (+9% к сентябрю 2016 года). Электронную регистрацию осуществили более 788 тыс. пассажиров (+16%).

Через терминалы самообслуживания по итогам девяти месяцев оформлено более 852 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 699 тыс., приобретено – около 152 тыс. билетов).



Напомним, что на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" можно оформить проездной документ на поезд дальнего следования и оплатить его с помощью банковской карты. Для посадки в поезд пассажиру необходимо получить посадочный купон на бланке проездного документа в билетной кассе или распечатать его в терминале самообслуживания.