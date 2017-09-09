На площади Тверская Застава открывается трамвайное движение
09.09.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве в субботу, 9 сентября, на площади Тверская Застава откроется движение трамваев. В День города здесь запустят два маршрута — № 7 и 9. Они свяжут четыре московских вокзала — Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. Таким образом, от Белорусского вокзала до спорткомплекса «Олимпийский» можно будет добраться за 23 минуты.
Интервалы движения трамваев у Белорусского вокзала составят 3–4 минуты, а время пересадки между различными видами транспорта сократится. Расстояние между остановкой трамвая и станцией метро «Белорусская» Кольцевой линии уменьшится в 5,5 раз. Реконструкция площади Тверская Застава позволит повысить качество обслуживания пассажиров автобусных маршрутов — после завершения работ вблизи Белорусского вокзала будут доступны 11 остановок общественного транспорта.
«К юбилею столицы Правительство Москвы подготовило большой подарок для жителей — открытие трамвайной линии на площади Тверская Застава. Это долгожданный проект, который позволит создать новые связи для 30 тысяч пассажиров ежедневно. Их проезд обеспечат современные низкопольные вагоны “Витязь-М”, поэтому движение по новой линии будет быстрым и удобным», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Интервалы движения трамваев у Белорусского вокзала составят 3–4 минуты, а время пересадки между различными видами транспорта сократится. Расстояние между остановкой трамвая и станцией метро «Белорусская» Кольцевой линии уменьшится в 5,5 раз. Реконструкция площади Тверская Застава позволит повысить качество обслуживания пассажиров автобусных маршрутов — после завершения работ вблизи Белорусского вокзала будут доступны 11 остановок общественного транспорта.
«К юбилею столицы Правительство Москвы подготовило большой подарок для жителей — открытие трамвайной линии на площади Тверская Застава. Это долгожданный проект, который позволит создать новые связи для 30 тысяч пассажиров ежедневно. Их проезд обеспечат современные низкопольные вагоны “Витязь-М”, поэтому движение по новой линии будет быстрым и удобным», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Источник: https://www.mos.ru