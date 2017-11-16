Национальная авиакомпания Узбекистана увеличивает количество рейсов из Казани
16.11.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 16 ноября авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» увеличивает частотность выполнения полётов в Ташкент из Казани. Дополнительный рейс вводится по четвергам на весь период осенне-зимней навигации 2017-2018.
Национальная авиакомпания Узбекистана выполняет полеты на регулярной основе в более чем 40 городов мира – в страны Европы и Азии, Америку и Японию. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.
Авиапарк авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» состоит из современных и комфортабельных самолетов Airbus A320, Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner - «лайнеров мечты», А320, а также грузовых воздушных судов Boeing-767-300BCF.
Национальная авиакомпания Узбекистана выполняет полеты на регулярной основе в более чем 40 городов мира – в страны Европы и Азии, Америку и Японию. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.
Авиапарк авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» состоит из современных и комфортабельных самолетов Airbus A320, Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner - «лайнеров мечты», А320, а также грузовых воздушных судов Boeing-767-300BCF.
Источник: http://kazan.aero