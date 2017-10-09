Новая навигация для удобства посадки пассажиров в "Ласточки" появится на МЦК

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца 2018 года компания "РЖД" планирует разместить на платформах Московского центрального кольца дополнительную напольную навигацию, которая позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке и высадке из "Ласточек".



На платформах обозначат места, напротив которых будут открываться двери электропоездов. Новая разметка также включит в себя навигацию для маломобильных групп населения. Например, появятся указатели, напротив которых будут останавливаться вагоны с местами для людей, передвигающихся в кресле-коляске. Создание безбарьерной среды – одно из ключевых направлений деятельности компании.

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