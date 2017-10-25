ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 9 месяцев 2017 года общий объём перевезённых АО "ФГК" грузов на полигоне Северо-Кавказской железной дороги составил 7,5 млн тонн, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Директор Ростовского филиала АО "ФГК" Александр Титович пояснил, что увеличения объёма перевозок удалось достичь, в том числе, благодаря росту перевозок продукции одного из крупнейших предприятий строительной отрасли региона – ООО "Обуховский щебзавод". "Кроме того, значительно увеличились объёмы погрузки в крытые вагоны сахара, производимого на заводах группы "Продимэкс", строительных грузов ООО "Кнауф Гипс Кубань", продукции холдинга "Юг Руси" и других клиентов компании. Также мы отмечаем рост перевозок нефтепродуктов за счёт заключения нового контракта с ОАО "Новошахтинский НПЗ", – уточнил Александр Титович.

Управляющий ООО "Обуховский щебзавод" Роман Баранов отметил удобство работы с АО "ФГК": "Полувагоны оператора оперативно и большими партиями подаются на производство для погрузки щебня различных фракций и дальнейшей перевозки в адрес строительства и развития крупных инфраструктурных проектов, в том числе автомобильных и железных дорог. Для нас важны коммерческая эффективность и техническое состояние вагона. За 9 месяцев 2017 года мы увеличили перевозки в полувагонах АО "ФГК" на 700 тыс. тонн".

Рост объёма перевозок в полувагонах АО "ФГК" со станций Северо-Кавказской железной дороги в апреле 2017 года зафиксирован на уровне 84% (до 6,6 млн тонн), в крытых вагонах – на 12% (до 342 тыс. тонн), в цистернах – в 3,6 раза (до 414,5 тыс. тонн).