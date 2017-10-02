ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 30 сентября начала выполнение полётов из Международного аэропорта Внуково в Улан-Удэ. Ожидается, что стоимость билетов российского лоукостера на этом направлении при прочих равных условиях будет в среднем на 40% ниже, чем у классических компаний.

Из аэропорта Внуково рейс выполняется по понедельникам и субботам в 20:30, а также по средам в 19:30. Обратный рейс из Улан-Удэ вылетает по вторникам и воскресеньям в 8:10, а также по четвергам в 7:10 по местному времени. Все рейсы выполняются на новых комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800.

Улан-Удэ стал самым дальним пунктом назначения на карте полётов «Победы». В Международном аэропорту Внуково для нового бурятского рейса предусмотрены удобные стыковки с рейсами в Бергамо, Кёльн, Ларнаку, Мемминген, Реус, Тиват, а также в Сочи и Нальчик.

Международный аэропорт Внуково – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Международный аэропорт Внуково выделяется среди аэропортов Московского авиационного узла своей транспортной доступностью. К привокзальной площади ведет бессветофорный двухуровневый подъезд сразу с двух независимых шоссе (Киевского и Боровского), а уникальная подземная железнодорожная станция «Аэроэкспресса» расположена непосредственно в основном терминале А.