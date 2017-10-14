Подмосковье и Страсбург свяжет прямой авиарейс
14.10.2017, 10:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Подмосковья и французского региона Большой Восток обсудили вопрос целесообразности создания прямого авиарейса между Московским регионом и Страсбургом.
В пятницу в рамках роуд-шоу в Страсбурге делегация из Подмосковья, возглавляемая заместителем председателя правительства региона – министром инвестиций и инноваций Денисом Буцаевым, провела встречу в региональном совете с исполняющим обязанности председателя региона Большой Восток Жан-Люком Болем, отмечается в материале.
«Для того чтобы туристический поток был ощутимым, крайне целесообразно подумать над организацией прямого рейса (из Подмосковья в Страсбург – ред.). У нас четыре аэропорта в Московской области, и мы готовы поговорить с авиакомпаниями», – сказал в ходе встречи Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что в Подмосковье, как и в городах французского региона Большой Восток, много достопримечательностей.
«Всё, что вы предложили в плане культурных и туристических обменов мы очень поддерживаем. Нужно сотрудничать в области культуры и туризма, экономике и других отраслях», – согласился Боль, которого цитирует информагентство.
Презентация инвестпотенциала Московской области для иностранных деловых кругов проходит во Франции 11, 12 и 13 октября по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Роуд-шоу «Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для французских компаний» проходит в пятницу во французском Страсбурге, столице провинции Эльзас. Накануне роуд-шоу прошло в Лионе, а 11 октября – в регионе Овернь-Рона-Альпы.
Ранее власти Подмосковья и регионов Франции уже обсудили перспективы сотрудничества в сферах культуры, туризма и экономики. Московская область предлагает иностранным инвесторам большой пакет налоговых льгот и готовую индустриальную инфраструктуру.
В пятницу в рамках роуд-шоу в Страсбурге делегация из Подмосковья, возглавляемая заместителем председателя правительства региона – министром инвестиций и инноваций Денисом Буцаевым, провела встречу в региональном совете с исполняющим обязанности председателя региона Большой Восток Жан-Люком Болем, отмечается в материале.
«Для того чтобы туристический поток был ощутимым, крайне целесообразно подумать над организацией прямого рейса (из Подмосковья в Страсбург – ред.). У нас четыре аэропорта в Московской области, и мы готовы поговорить с авиакомпаниями», – сказал в ходе встречи Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что в Подмосковье, как и в городах французского региона Большой Восток, много достопримечательностей.
«Всё, что вы предложили в плане культурных и туристических обменов мы очень поддерживаем. Нужно сотрудничать в области культуры и туризма, экономике и других отраслях», – согласился Боль, которого цитирует информагентство.
Презентация инвестпотенциала Московской области для иностранных деловых кругов проходит во Франции 11, 12 и 13 октября по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Роуд-шоу «Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для французских компаний» проходит в пятницу во французском Страсбурге, столице провинции Эльзас. Накануне роуд-шоу прошло в Лионе, а 11 октября – в регионе Овернь-Рона-Альпы.
Ранее власти Подмосковья и регионов Франции уже обсудили перспективы сотрудничества в сферах культуры, туризма и экономики. Московская область предлагает иностранным инвесторам большой пакет налоговых льгот и готовую индустриальную инфраструктуру.
Источник: http://mosreg.ru