Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%
06.10.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сентябре 2017 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,4 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 13,5% (или 402,8 тыс. тонн). Погрузка за 9 месяцев 2017 года превысила 29 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 13%.
С начала года на ПривЖД погружено:
нефти и нефтепродуктов – 14,7 млн тонн (+19,1% к январю-сентябрю 2016 года);
химических и минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (+10,8%);
строительных грузов – 1,1 млн тонн (+19,6%);
промышленного сырья – 1,5 млн тонн (+8,7%);
цемента – 2 млн тонн (+2,9%);
зерна – 1,5 млн тонн (в 1,7 раза больше).
С начала года на ПривЖД погружено:
нефти и нефтепродуктов – 14,7 млн тонн (+19,1% к январю-сентябрю 2016 года);
химических и минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (+10,8%);
строительных грузов – 1,1 млн тонн (+19,6%);
промышленного сырья – 1,5 млн тонн (+8,7%);
цемента – 2 млн тонн (+2,9%);
зерна – 1,5 млн тонн (в 1,7 раза больше).
Источник: РЖД