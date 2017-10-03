Погрузка на СЖД в сентябре 2017 года выросла на 1,3%
03.10.2017, 14:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативной информации, погрузка на Северной железной дороге в сентябре 2017 года составила 4 млн 843 тыс. тонн грузов, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2016 года.
Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за сентябрь составил 16,3 млрд тарифных тонно-км (+2,4% к сентябрю 2016 года).
Погрузка за 9 месяцев 2017 года составила более 44,8 млн тонн, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1,5%.
Северной железной дорогой за январь-сентябрь погружено:
нефтепродуктов – 10,2 млн тонн (+5,1% к уровню аналогичного периода 2016 года);
лесных грузов – 8,1 млн тонн (+8,9%);
черных металлов – 5,9 млн тонн (+5,6%);
химических удобрений – 4 млн тонн (+6,9%);
строительных материалов – 3,6 млн тонн (-9,1%);
каменного угля – 3,3 млн тонн (-29,8%);
бумаги – 1,1 млн тонн (+2,8%);
металлолома – 0,7 млн тонн (+24,2%);
химикатов – 0,6 млн тонн (+8,3%).
Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за сентябрь составил 16,3 млрд тарифных тонно-км (+2,4% к сентябрю 2016 года).
Погрузка за 9 месяцев 2017 года составила более 44,8 млн тонн, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1,5%.
Северной железной дорогой за январь-сентябрь погружено:
нефтепродуктов – 10,2 млн тонн (+5,1% к уровню аналогичного периода 2016 года);
лесных грузов – 8,1 млн тонн (+8,9%);
черных металлов – 5,9 млн тонн (+5,6%);
химических удобрений – 4 млн тонн (+6,9%);
строительных материалов – 3,6 млн тонн (-9,1%);
каменного угля – 3,3 млн тонн (-29,8%);
бумаги – 1,1 млн тонн (+2,8%);
металлолома – 0,7 млн тонн (+24,2%);
химикатов – 0,6 млн тонн (+8,3%).
Источник: РЖД