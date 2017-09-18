Продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в августе текущего года выросли на 15%
18.09.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В августе 2017 года более 1 млн 81 тыс. билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с Октябрьской железной дороги, было оформлено через Интернет, что на 15% превышает показатели августа 2016 года. Услугой электронной регистрации в августе воспользовались порядка 1 млн 56 тыс. пассажиров (+14%).
Всего в январе-августе 2017 года через Интернет оформлено порядка 8 млн 175 тыс. проездных документов (+14% к аналогичному периоду 2016 года). Услугой электронной регистрации за 8 месяцев воспользовались порядка 6 млн 555 тыс. пассажиров (+15%).
Через терминалы самообслуживания по итогам 8 месяцев оформлено более 779 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 639 тыс., приобретено – более 140 тыс.), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Напомним, что на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" можно оформить проездной документ на поезд дальнего следования и оплатить его с помощью банковской карты. Для посадки в поезд пассажиру необходимо получить посадочный купон на бланке проездного документа в билетной кассе или распечатать его в терминале самообслуживания. Также пассажир может воспользоваться услугой электронной регистрации и получить посадочный талон в электронном виде, который необходимо предъявить проводнику при посадке в поезд в распечатанном виде (формат А4) либо на экране мобильного устройства. При посадке в поезд, помимо проездного документа, необходимо предъявлять оригинал документа, удостоверяющего личность, на который был оформлен билет.
Всего в январе-августе 2017 года через Интернет оформлено порядка 8 млн 175 тыс. проездных документов (+14% к аналогичному периоду 2016 года). Услугой электронной регистрации за 8 месяцев воспользовались порядка 6 млн 555 тыс. пассажиров (+15%).
Через терминалы самообслуживания по итогам 8 месяцев оформлено более 779 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 639 тыс., приобретено – более 140 тыс.), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Напомним, что на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" можно оформить проездной документ на поезд дальнего следования и оплатить его с помощью банковской карты. Для посадки в поезд пассажиру необходимо получить посадочный купон на бланке проездного документа в билетной кассе или распечатать его в терминале самообслуживания. Также пассажир может воспользоваться услугой электронной регистрации и получить посадочный талон в электронном виде, который необходимо предъявить проводнику при посадке в поезд в распечатанном виде (формат А4) либо на экране мобильного устройства. При посадке в поезд, помимо проездного документа, необходимо предъявлять оригинал документа, удостоверяющего личность, на который был оформлен билет.
Источник: РЖД