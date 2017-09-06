"РЖД Логистика" на Восточном экономическом форуме подписала соглашения с китайской компанией "Хуафэн" и российской UNICON 1520
Соответствующие соглашения со стороны "РЖД Логистики" подписал первый заместитель генерального директора Эдуард Алырзаев, со стороны UNICON 1520 и корпорации "Хуафэн" соответственно — исполнительный директор Виктор Иванов и директор Ван Хунчжоу.
--- Информация: Компания "Кипнесс" существляет приём, распределение и отгрузку грузов или продукции из/в автомобили, контейнера, вагоны без размещения на складских площадях. Наличие широкой сети собственных складов, всего необходимого автотранспорта и спецтехники, а так же Ж/Д тупиков позволяет осуществлять кросс-докинг в максимально короткие сроки и без привлечения сторонних подрядчиков. KEEPNESS проявляет индивидуальный подход как к крупным компаниям, так и к представителям малого бизнеса, эффективно решая логистические задачи любого уровня. ---
Договорённость о сотрудничестве "РЖД Логистики" с UNICON 1520 закладывает основу стратегического партнёрства в реализации совместных сложных проектов. Логистический оператор сможет задействовать подвижной состав партнёра для внутрироссийских и международных перевозок. Транспортная компания UNICON 1520, в свою очередь, будет опираться на экспертизу "РЖД Логистики" как крупнейшего мультимодального логистического оператора. К реализации договорённостей стороны планируют приступить уже в этом году.
Соглашение с корпорацией "Хуафэн" подразумевает комплексное транспортно-логистическое обслуживание, которое "РЖД Логистика" будет оказывать на этапе реализации инвестиционного проекта "Строительство угольного разреза и горно-обогатительного комбината с целью разработки Адамсовского угольного месторождения в Приморском крае". В том числе, стороны договорились о cовместной разработке оптимальной транспортно-логистической схемы вывоза угольной продукции в Китай через погранпереходы и порты Дальнего Востока, организации доставки горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования к местам добычи, вывозе лесной продукции после вырубки на местах добычи в Китай.
"Подписанные соглашения имеют стратегическое значение для "РЖД Логистики" и наших партнёров, открывая новые возможности для совместного развития перспективных бизнес-проектов. Сотрудничество с UNICON 1520 позволит нам предоставлять клиентам инновационный подвижной состав, тем самым обеспечивая современный и максимально надежный сервис в соответствии с высокими международными стандартами. Также уверен, что наше взаимодействие с корпорацией "Хуафэн" перерастёт в долгосрочное партнёрское сотрудничество в области комплексной логистики и позволит совместными силами развивать экономику Дальнего Востока", – заявил после подписания Эдуард Алырзаев.
"UNICON 1520 и "РЖД Логистика" объединяет единый базис – опора на инновации в развитии компаний и в работе с клиентами. Синергия наших бизнес-возможностей позволит вывести сегмент перевозок нефтехимических грузов на новый эффективный уровень и решать самые сложные комплексные задачи",– прокомментировал Виктор Иванов, исполнительный директор UNICON 1520.