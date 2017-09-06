ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "РЖД Логистика", крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, договорился о транспортно-логистическом сотрудничестве с российской универсальной контейнерной компанией UNICON 1520 (входит в НПК "Объединенная Вагонная Компания") и с китайской корпорацией "Хуафэн" по добыче энергоресурсов провинции Цзилинь на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

Соответствующие соглашения со стороны "РЖД Логистики" подписал первый заместитель генерального директора Эдуард Алырзаев, со стороны UNICON 1520 и корпорации "Хуафэн" соответственно — исполнительный директор Виктор Иванов и директор Ван Хунчжоу.



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Договорённость о сотрудничестве "РЖД Логистики" с UNICON 1520 закладывает основу стратегического партнёрства в реализации совместных сложных проектов. Логистический оператор сможет задействовать подвижной состав партнёра для внутрироссийских и международных перевозок. Транспортная компания UNICON 1520, в свою очередь, будет опираться на экспертизу "РЖД Логистики" как крупнейшего мультимодального логистического оператора. К реализации договорённостей стороны планируют приступить уже в этом году.

Соглашение с корпорацией "Хуафэн" подразумевает комплексное транспортно-логистическое обслуживание, которое "РЖД Логистика" будет оказывать на этапе реализации инвестиционного проекта "Строительство угольного разреза и горно-обогатительного комбината с целью разработки Адамсовского угольного месторождения в Приморском крае". В том числе, стороны договорились о cовместной разработке оптимальной транспортно-логистической схемы вывоза угольной продукции в Китай через погранпереходы и порты Дальнего Востока, организации доставки горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования к местам добычи, вывозе лесной продукции после вырубки на местах добычи в Китай.

"Подписанные соглашения имеют стратегическое значение для "РЖД Логистики" и наших партнёров, открывая новые возможности для совместного развития перспективных бизнес-проектов. Сотрудничество с UNICON 1520 позволит нам предоставлять клиентам инновационный подвижной состав, тем самым обеспечивая современный и максимально надежный сервис в соответствии с высокими международными стандартами. Также уверен, что наше взаимодействие с корпорацией "Хуафэн" перерастёт в долгосрочное партнёрское сотрудничество в области комплексной логистики и позволит совместными силами развивать экономику Дальнего Востока", – заявил после подписания Эдуард Алырзаев.

"UNICON 1520 и "РЖД Логистика" объединяет единый базис – опора на инновации в развитии компаний и в работе с клиентами. Синергия наших бизнес-возможностей позволит вывести сегмент перевозок нефтехимических грузов на новый эффективный уровень и решать самые сложные комплексные задачи",– прокомментировал Виктор Иванов, исполнительный директор UNICON 1520.