Регулярное авиасообщение между Ираком и Россией возобновлено спустя 17 лет
17.09.2017, 18:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый рейс национального перевозчика Республики Ирак – авиакомпании Iraqi Airways – был выполнен в Международный аэропорт Внуково 17 сентября 2017 года спустя 17 лет перерыва в регулярном авиасообщении между Ираком и Российской Федерацией.
Посол Российской Федерации в Ираке Максим Константинович Максимов, Посол Республики Ирак в РФ г-н Хайдар Мансур Аль-Азари и генеральный директор Международного аэропорта Внуково Александров Василий Егорович в рамках торжественного мероприятия встретили официальную делегацию, прибывшую из Ирака. Возглавлял делегацию министр транспорта Республики Ирак Хали Аль-Амири. Традиционно воздушное судно, выполнившее первый рейс в аэропорт Внуково, было встречено водной аркой приветствия.
В рамках встречи стороны отметили важность возобновления регулярного авиасообщения между странами, а также пожелали друг другу долгих лет успешного и плодотворного сотрудничества между аэропортом Внуково и авиакомпанией Iraqi Airways.
Национальный авиаперевозчик Ирака будет выполнять рейсы во Внуково из двух городов республики - Багдада и Басры. Рейсы из Багдада во Внуково и обратно будут выполняться по средам, а полёты из города Басра и обратно – по воскресеньям. Все рейсы во Внуково авиакомпании Iraqi Airways будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800.
Напомним, встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации Хайдаром Мансуром Хади по вопросу возобновления воздушного сообщения между Россией и Ираком состоялась 31 августа 2017 года. В ходе данного мероприятия стороны обсудили вопросы практической реализации планов по началу полётов между странами. Со своей стороны руководитель Росавиации поприветствовал инициативу иракской стороны, что, несомненно, будет способствовать развитию экономических связей между Россией и Ираком, а также укреплению сотрудничества в области воздушного транспорта.
Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.
Посол Российской Федерации в Ираке Максим Константинович Максимов, Посол Республики Ирак в РФ г-н Хайдар Мансур Аль-Азари и генеральный директор Международного аэропорта Внуково Александров Василий Егорович в рамках торжественного мероприятия встретили официальную делегацию, прибывшую из Ирака. Возглавлял делегацию министр транспорта Республики Ирак Хали Аль-Амири. Традиционно воздушное судно, выполнившее первый рейс в аэропорт Внуково, было встречено водной аркой приветствия.
В рамках встречи стороны отметили важность возобновления регулярного авиасообщения между странами, а также пожелали друг другу долгих лет успешного и плодотворного сотрудничества между аэропортом Внуково и авиакомпанией Iraqi Airways.
Национальный авиаперевозчик Ирака будет выполнять рейсы во Внуково из двух городов республики - Багдада и Басры. Рейсы из Багдада во Внуково и обратно будут выполняться по средам, а полёты из города Басра и обратно – по воскресеньям. Все рейсы во Внуково авиакомпании Iraqi Airways будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800.
Напомним, встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации Хайдаром Мансуром Хади по вопросу возобновления воздушного сообщения между Россией и Ираком состоялась 31 августа 2017 года. В ходе данного мероприятия стороны обсудили вопросы практической реализации планов по началу полётов между странами. Со своей стороны руководитель Росавиации поприветствовал инициативу иракской стороны, что, несомненно, будет способствовать развитию экономических связей между Россией и Ираком, а также укреплению сотрудничества в области воздушного транспорта.
Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.
Источник: Аэропорт Внуково