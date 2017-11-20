ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для обеспечения перевозок пассажиров в период зимних школьных каникул и новогодних праздников Уральский филиал АО "Федеральная пассажирская компания" назначает дополнительные поезда из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург.

Поезд сообщением Екатеринбург – Казань отправится из Екатеринбурга 30 декабря 2017 года, а также 2, 4 и 6 января 2018 года в 19:30, обратно из Казани – 1, 3, 5 и 7 января 2018 года в 19:58.

Поезд сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из Екатеринбурга 27 декабря 2017 года, 1, 3, 5 января 2018 года, обратно из Санкт-Петербурга – 29 декабря 2017 года, 3, 5 и 7 января 2018 года. В обоих направлениях составы отправляются удобным расписанием во второй половине дня.

В целом по стране АО "ФПК" назначает на новогодние и рождественские каникулы свыше 500 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Из Москвы поезда отправятся в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и другие города. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орёл, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков. Предусмотрены дополнительные поезда из Владивостока в Хабаровск, из Ростова в Адлер и Кисловодск, из Адлера во Владикавказ, из Новороссийска в Кисловодск. Также назначен дополнительный международный поезд № 70/69 сообщением Москва – Хельсинки.