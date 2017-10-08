ОРЕАНДА-НОВОСТИ В воскресенье, 8 октября, закрыт участок зелёной ветки метро от «Новокузнецкой» до «Белорусской». Поезда курсируют только на участках «Речной вокзал» — «Белорусская» и «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская».



«Маяковская», «Тверская» и «Театральная» недоступны для пассажиров в связи с ремонтными работами. Они откроются в понедельник, 9 октября, в 05:30.



Пассажирам рекомендуется внимательнее планировать поездки и пользоваться для проезда в центр города другими линиями метро или наземным общественным транспортом.



Это технологическое окно стало четвертым за год. За 26 часов специалисты проведут основные виды ремонтно-профилактических работ, направленных на обновление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров.