Участники осеннего велопарада смогут добраться до места старта на метро и МЦК
16.09.2017, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гости и участники осеннего велопарада, который состоится 17 сентября, смогут добраться до места старта на метро или по Московскому центральному кольцу.
На месте старта — Звёздный бульвар — нужно быть в 11:00. При движении по МЦК самой ближайшей станцией к месту сбора будет Ботанический Cад.
«Самым удобным способом добраться до места парада, конечно, является МЦК, так как там провозить велосипеды можно в неразобранном виде. Всего за год с момента открытия МЦК более 67 тысяч поездок было совершено велосипедистами», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Ближайшие станции метро — «ВДНХ» или «Алексеевская». При спуске в подземку велосипедистам придется снять переднее колесо либо сложить раму, если позволяет конструкция.
А вот при проезде к месту сбора на общественном транспорте или машине могут возникнуть трудности. Для безопасности велосипедистов и гостей на время проведения спортивного мероприятия введут ряд транспортных ограничений.
Сам велопарад стартует в 12:00. Участники проедут в колонне около 30 километров и финишируют в парке «Красная Пресня», где состоится велопикник с видом на комплекс «Москва-Сити».
На месте старта — Звёздный бульвар — нужно быть в 11:00. При движении по МЦК самой ближайшей станцией к месту сбора будет Ботанический Cад.
«Самым удобным способом добраться до места парада, конечно, является МЦК, так как там провозить велосипеды можно в неразобранном виде. Всего за год с момента открытия МЦК более 67 тысяч поездок было совершено велосипедистами», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Ближайшие станции метро — «ВДНХ» или «Алексеевская». При спуске в подземку велосипедистам придется снять переднее колесо либо сложить раму, если позволяет конструкция.
А вот при проезде к месту сбора на общественном транспорте или машине могут возникнуть трудности. Для безопасности велосипедистов и гостей на время проведения спортивного мероприятия введут ряд транспортных ограничений.
Сам велопарад стартует в 12:00. Участники проедут в колонне около 30 километров и финишируют в парке «Красная Пресня», где состоится велопикник с видом на комплекс «Москва-Сити».
Источник: Мэрия Москвы