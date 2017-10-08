"ВИМ-АВИА" завершила активную фазу перевозок пассажиров
08.10.2017, 21:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7 октября «ВИМ-АВИА» выполнила 8 рейсов, которыми перевезено 839 человек. Полёты осуществлялись из городов Римини и Брюссель во Внуково, а также из Внуково в Магадан и китайский Сиань.
8 октября в расписании авиакомпании «ВИМ-АВИА» 6 рейсов. До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.
Достигнуты договорённости с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на свободные места в самолётах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток.
Росавиацией выполнено поручение Министра транспорта РФ Максима Соколова по возвращению экипажей «ВИМ-АВИА» из Куала-Лумпур (Малайзия) и Медины (Саудовская Аравия). Сегодня ночью все 40 человек – пилоты, бортпроводники, инженерно-технический персонал и другие работники авиакомпании «ВИМ-АВИА» – вернулись в Москву.
8 октября в расписании авиакомпании «ВИМ-АВИА» 6 рейсов. До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.
Достигнуты договорённости с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на свободные места в самолётах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток.
Росавиацией выполнено поручение Министра транспорта РФ Максима Соколова по возвращению экипажей «ВИМ-АВИА» из Куала-Лумпур (Малайзия) и Медины (Саудовская Аравия). Сегодня ночью все 40 человек – пилоты, бортпроводники, инженерно-технический персонал и другие работники авиакомпании «ВИМ-АВИА» – вернулись в Москву.
Источник: https://www.mintrans.ru