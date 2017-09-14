ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кассиры-контролёры пригородных электричек получат платежные терминалы, принимающие банковские карты. Предоставить всем бригадам устройства безналичной оплаты планируют до конца первого квартала 2018 года.

Пассажиры смогут покупать билеты и оплачивать штрафы во всех подмосковных электричках с помощью банковских карт. Сейчас такая возможность есть в пригородных поездах Павелецкого направления, в течение следующей недели появится и на Киевском.

«Контролёров Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) оснастят терминалами безналичной оплаты в рамках модернизации системы продаж, — рассказали в пресс-службе ЦППК. — В частности, возможность безналичной оплаты билетов и штрафов у контролеров в электричках по очереди внедрят на Казанском, Ярославском, Горьковском, Рижском, Белорусском и Савеловском направлениях».

Модернизация затронет также и билетные автоматы на железнодорожных станциях. В них будут добавлены дополнительные опции. Например, пассажиры смогут оформлять одновременно несколько билетов, оплачивать провоз велосипеда, появится функция «продлить абонемент» (когда на действующую карту записывают нужное количество поездок).

Кроме того, на экранах автоматов будет выводиться расписание пригородных поездов и справочная информация о льготах, правилах проезда, акциях. Специально для иностранных туристов информация во всех устройствах будет продублирована на английском языке. Все новые функции станут доступны пользователям билетных автоматов в начале 2018 года.