ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэропорт города Мирный подвёл итоги работы в летний период. С апреля по август 2017 года аэропорт обслужил более 2,5 тыс. рейсов на прилёт и вылет. Общее количество пассажиров составило 152,7 тыс. – на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в аэропорту было обработано 149,6 тонны почты и свыше 4,6 тыс. тонн грузов.

Из аэропорта Мирный в летний период авиакомпании осуществляли полёты по 10 маршрутам центрального расписания и трём маршрутам местного расписания. Регулярные рейсы выполняли авиакомпании "АЛРОСА", "Ангара", "Якутия", а также авиакомпании группы S7: "Сибирь" и "Глобус".

Регулярность отправлений воздушных судов в аэропорту Мирный составила в среднем 83%: из 451 отправленного регулярного рейса по центральному расписанию 77 рейсов были отправлены с задержкой. Основная причина отклонений от расписания – позднее прибытие самолёта в Мирный по причине задержек в других аэропортах. Наиболее пунктуальной авиакомпанией в аэропорту Мирный в летний период стала авиакомпания "АЛРОСА".