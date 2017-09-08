В прошлом месяце АО "ФГК" перевезло 5 млн тонн грузов в экспортных направлениях
Существенный рост производственных показателей отмечен при перевозке на экспорт лесных грузов в крытых вагонах и на платформах. В частности, количество вагоноотправок увеличили такие клиенты, как "СибирьЛес", "Ангара", "Евролес", "Ростсельмаш" и пр.
По словам заместителя генерального директора по коммерции и производству Андрея Исаева, благодаря слаженной работе АО "ФГК" с поставщиками леса погрузка в этом сегменте выросла на +56% до 189,2 тыс. тонн. "Рост погрузки наблюдался со станций Восточно-Сибирской, Северо-Кавказской, Свердловской, Горьковской железных дорог в направлении Казахстана, Азербайджана, погранпереходов России с Китаем", – отметил Андрей Исаев.
Также в отчётном периоде наблюдался рост перевозок нефти и нефтепродуктов в цистернах (+77%, 176 тыс. тонн), каменного угля в полувагонах (+6%, до 3,8 млн тонн).
Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Компания занимает первое место по парку в управлении, объему перевозок и грузообороту в рейтинге операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP.
Основным видом деятельности "ФГК" является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании АО "ФГК" насчитывает 155,5 тыс. единиц подвижного состава.