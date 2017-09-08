ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В августе 2017 года общий объём перевезенных АО "ФГК" грузов в экспортных направлениях составил 5 млн тонн, что соответствует уровню августа 2016 года.

Существенный рост производственных показателей отмечен при перевозке на экспорт лесных грузов в крытых вагонах и на платформах. В частности, количество вагоноотправок увеличили такие клиенты, как "СибирьЛес", "Ангара", "Евролес", "Ростсельмаш" и пр.

По словам заместителя генерального директора по коммерции и производству Андрея Исаева, благодаря слаженной работе АО "ФГК" с поставщиками леса погрузка в этом сегменте выросла на +56% до 189,2 тыс. тонн. "Рост погрузки наблюдался со станций Восточно-Сибирской, Северо-Кавказской, Свердловской, Горьковской железных дорог в направлении Казахстана, Азербайджана, погранпереходов России с Китаем", – отметил Андрей Исаев.

Также в отчётном периоде наблюдался рост перевозок нефти и нефтепродуктов в цистернах (+77%, 176 тыс. тонн), каменного угля в полувагонах (+6%, до 3,8 млн тонн).