ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центральный участок Замоскворецкой линии метро между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская" закроют на день в воскресенье, 8 октября. "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" будут недоступны для пассажиров в связи с ремонтными работами.

Поезда будут курсировать только на участках "Речной вокзал" — "Белорусская" и "Новокузнецкая" — "Алма-Атинская".

Пассажирам рекомендуется внимательнее планировать поездки и пользоваться для проезда в центр города другими линиями метро или наземным общественным транспортом. Закрытые станции заработают в обычном режиме в понедельник, 9 октября, в 05:30.