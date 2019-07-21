ИА «Ореанда-Новости». Концерн Airbus представил концепцию регионального пассажирского самолёта Bird of Prey. Благодаря внешнему дизайну он напоминает птицу. Серийное производство данного самолёта не планируется, но все разработки и идеи, которые были применены, будут полезны для будущих транспортных средств.

Согласно Naked-science, разработка была анонсирована на Международной авиационной выставке Air Tattoo. Место проведения - Глостершир. Bird of Prey – это гибридный электрический турбовинтовой самолёт, способный выполнять широкий спектр задач.

Новейшая модель рассчитана на перевозку 80 пассажиров на расстояние 1,5 тысячи километров. Большинство консолей крыла имеют плоскую форму, но у основания они согнуты и прикреплены к фюзеляжу отдельно. Под крылом находятся четыре турбовинтовых двигателя. На каждом конце крыла есть пять не статичных наконечников разной длины.