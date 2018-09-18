ИА «Ореанда-Новости». Мексиканский авиаперевозчик Interjet, являющийся крупнейшим зарубежным эксплуатантом российского пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100», сделал заявление о том, что, возможно, откажется использовать эти суда из-за постоянных проблем с постпродажным обслуживанием и нехваткой запчастей. В первую очередь это оборачивается компании простоями и убытками. Несмотря на то что эксперты намекают на то, что подобные проблемы возникают, как правило, у тех, кто заранее не закупил запчасти, претензии остаются и единственное, на что остаётся уповать – модернизированная версия лайнера.

Interjet в 2013 года заключил контракт на 30 самолетов SSJ-100, из которых уже поставлено 22.

В СМИ просочилась информация о том, что Interjet якобы вступила в переговоры с ГСС об обратной продаже всего парка российских самолетов в связи с постоянными проблемами, касающимися технического обслуживания. Однако, сама компания опровергла эти слухи и заявила о том, что намерена и дальше работать с этим российским самолётом, потому что он является составной частью её успеха. Более того, в панах Interjet улучшить условия и добавить новые в пользу своих клиентов.

Однако, ряд СМИ продолжали убеждать общественность в обратном, утверждая, что в Мексику уже прибыла делегация от ГСС, которая будет вести переговоры с Interjet о деталях дальнейшего сотрудничества, но, что интересно, ни в «Гражданских самолетах Сухого», ни в Объединенной авиастроительной корпорации официально факт переговоров так подтверждён и не был.

Пресловутые проблемы с техническим обслуживанием лайнеров, на данный момент так широко обсуждаемые, у мексиканской компании начались уже довольно давно. Так ещё в начале 2017 года после обнаружения дефектов на узлах стабилизатора авиакомпании пришлось вывести из эксплуатации 11 самолетов SSJ100 для ремонта. Впрочем, аналогичные проблемы с лайнером мучают не только зарубежные компании, но и отечественные - помимо мексиканцев о прекращении использования SSJ-100 задумывается и авиакомпания «Якутия».

В настоящее время ведется работа по модернизации SSJ100 и созданию укороченной модификации данного самолета.