ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о поступлении от авиакомпании Utair жалобы о нарушении руководством Росавиации закона. «Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период», – указано в сообщении.

В итоге в конкурсе участвовали только «Аэрофлот» и S7.