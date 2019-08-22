22.08.2019, 15:26
Авиакомпания Utair подала в ФАС жалобу на Росавиацию
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о поступлении от авиакомпании Utair жалобы о нарушении руководством Росавиации закона. «Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период», – указано в сообщении.Администрация Utair пожаловалась на то, каким образом комиссия при Минтрансе распределила между предприятиями 13 международных направлений, которые прежде обслуживала компания «Трансаэро», прекратившая деятельность в 2015 году. Представителям «Победы» и Utair не сообщили о конкурсе, и они не подали заявки. В итоге в конкурсе участвовали только «Аэрофлот» и S7.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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