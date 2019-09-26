ИА «Ореанда-Новости» 25 сентября пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщила, что в Барнауле при посадке следующего из Камраня (Вьетнам) пассажирского лайнера Boeing у него загорелась стойка шасси. Самолёт затормозил и остановился в конце взлётно-посадочной полосы.

331 пассажир был эвакуирован экипажем по надувным трапам. По данным на утро 26 сентября за медицинской помощью обратились 56 человек.

Представители авиакомпании Azur Air совместно с авиационными властями начали расследование обстоятельств происшествия.

Утром 26 сентября пассажиры обратного рейса были отправлены в Камрань резервным бортом.