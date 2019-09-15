ИА «Ореанда-Новости» Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава в эфире YouTube-канала CapitalTV заявил, что приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), о которой объявила администрация президента Владимира Зеленского, может стать катастрофой для железнодорожного транспорта страны.

Кава утверждает, что к реализации программы приватизации причастны лица, которые не представляют, как именно работают железные дороги, и не учитывают мировой опыт в данной отрасли. По его мнению, если проект приватизации будет одобрен, Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит собственную систему железнодорожных перевозок.

Политик напомнил, что в странах Латинской Америки попытки приватизации уже были предприняты – и это привело к демонтажу до двух третей железнодорожной сети и прекращению пассажирских перевозок. Что касается европейских стран, в них железные дороги находятся в государственной собственности, к тому же в большинстве из них на рынке доминируют государственные перевозчики.