ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 6 по 14 июня в лондонском метро запланировано сразу две забастовки, каждая из которых продлится сутки. Возглавляют акции два профсоюза: Rail, Maritime and Transport и Aslef. Это создаст ряд трудностей жителям города, так как забастовки пройдут на линии Jubilee и повлияют на движение поездов, а также приведет к максимальной загруженности северо-западных линий, включая Стратфорд, Вест Хэм, Южный Хэмпстед, Западный Хэмпстед Темзлинк и Хендон. Transport for London (TfL) задействует дополнительные автобусы, чтобы помочь справиться с большим количеством пассажиров.

Союзы возражают против новых расписаний Jubilee Line, введенных в действие Transport for London (TfL). В Aslef заявили, что новое расписание увеличит число водителей, которые будут работать по субботам, что нарушает предыдущее соглашение, достигнутое компанией и профсоюзами в 2015 году. Забастовка в окружной линии, запланированная на 6 июня, была отменена в последнюю минуту.

Достичь соглашения о новом расписании сторонам так и не удалось, профсоюзы решили прибегнуть к решительным действиям. По словам главы Rail, Maritime and Transport, союз со своей стороны сделал всё возможное, чтобы решить вопрос мирным путём. Но руководство метрополитена отказалось идти на уступки и не стало обсуждать возможность урегулирования проблемы. Секретарь RMT Мик Кэш выразил недовольство тем, что внесённые изменения не стали обсуждаться с представителями профсоюза и были включены, несмотря на существующие договорённости. По мнению водителей поездов, это является односторонним нарушением достигнутых соглашений.

По словам оператора системы общественного транспорта Transport for London Найджел Холнесс, организация придерживается строгих договоренностей и правил, которые были достигнуты с профсоюзами и считает, что запланированные акции являются лишними и только создадут ряд проблем. Найджел Холнесс принес свои извинения пассажирам за проблемы с транспортом на время забастовок и призвал профсоюзы продолжить работу в обычном режиме ради клиентов и персонала.





Начало акции протеста назначено на 00:01 в среду и продлится до 23.59.