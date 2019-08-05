ИА «Ореанда-Новости». По данным статистической отчетности «Автостат», на начало года 35% всего российского автопарка приходилось на автомобили советских времен, а 400 тысяч экземпляров, или 30%, принадлежит марке ГАЗ. Кроме того, более четверти этой продукции, или 354 тысячи единиц, приходится на Камский автомобильный завод.

Также среди ветеранов, родившихся в СССР, находятся грузовые автомобили САЗ (Саранский самосвал, 107 тысяч единиц) и Урал (54 тысячи единиц). А среди производителей бывших советских республик, чье оборудование все ещё встречается на дорогах в России, - 72 тысячи белорусских МАЗов и 1 тысяча БелАЗов, 34 тысячи украинских автомобилей КрАЗ (в то время как легендарный Кременчугский автомобильный завод находится на грани краха) , и более 9 тысяч памятных, если не сказать, ископаемых грузинских колхидей (КАЗ - Кутаисский автомобильный завод).

В тройку лидеров также попали «ЗИЛ». Сейчас произведённых в СССР автомобилей этой модели на дорогах находится 300 000 единиц.