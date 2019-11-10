ИА «Ореанда-Новости». Исследование показало, в каких регионах России чаще всего покупаются новые иномарки.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование от аналитического агентства «Автостат».

Эксперты агентства выяснили, что самым покупающим новые иномарки регионом стала Москва. Она заняла первую строчку списка. За первые девять месяцев этого года, москвичи купили 151 тысячу автомобилей.

После Москвы по порядку идут Московская область и Санкт-Петербург, жители которых, купили 91,5 и 67,4 тысячи иномарок соответственно.

Также в рейтинге находятся Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область, Башкирия, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

В общем с января по сентябрь гражданами РФ была куплена 871,3 тысяча автомобилей иностранных производителей. Исследование показало, что спрос по сравнению с предыдущим годом упал на 4%.