ИА «Ореанда-Новости». Эксперты, представляющие Аналитическое агентство «АвтоСТАТ-Инфо», провели анализ продаж легковых автомобилей на вторичном рынке и назвали самые популярные марки авто.

В 2018 и в этом году лидирующую позицию занял Ford Focus. Эту модель в мае приобрели около 11 тысяч человек. Предпочтение поддержанному автомобилю Hyundai Solaris отдали более 8 тысяч россиян, что соответствует второй строчке рейтинга.

3 место занял автомобиль корейского производства KIA Rio. В пятерку лучших авто с пробегом вошли также Renault Logan и Toyota Camry.

В этом году покупка поддержанных авто в мае снизилась по отношению этого периода 2018 года на 21,5%.