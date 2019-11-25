ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Международной автомобильной федерации (FIA) разрабатывают программу, которая не позволит использовать смартфоны за рулём, сообщает издательство «САЙНСПОП».

Сотрудники FIA уверены, что причиной высокой смертности на дорогах в России является состояние водителя: алкогольное опьянение или отвлечение на мобильные телефоны. Данный результат был получен по проведённому анализу смертности и ДТП на российских трассах. Поэтому Международная автомобильная федерация обратилась к нескольким компаниям с целью разработки специальной системы, которая сможет определить использование смартфона за рулём движущейся машины.

Подобными разработками занимаются «Ростех», «Итэлма» и «Яндекс». Данные предприятия уже разработали интеллектуальные системы, которые позволяют по лицу водителя определить уровень усталости. При критических показателях состояния автолюбителя система подает определённый сигнал.