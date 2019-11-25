25.11.2019, 21:06
Эксперты разрабатывают программу, которая не позволит использовать смартфоны за рулём
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Международной автомобильной федерации (FIA) разрабатывают программу, которая не позволит использовать смартфоны за рулём, сообщает издательство «САЙНСПОП».
Сотрудники FIA уверены, что причиной высокой смертности на дорогах в России является состояние водителя: алкогольное опьянение или отвлечение на мобильные телефоны. Данный результат был получен по проведённому анализу смертности и ДТП на российских трассах. Поэтому Международная автомобильная федерация обратилась к нескольким компаниям с целью разработки специальной системы, которая сможет определить использование смартфона за рулём движущейся машины.
Подобными разработками занимаются «Ростех», «Итэлма» и «Яндекс». Данные предприятия уже разработали интеллектуальные системы, которые позволяют по лицу водителя определить уровень усталости. При критических показателях состояния автолюбителя система подает определённый сигнал.
Сотрудники FIA уверены, что причиной высокой смертности на дорогах в России является состояние водителя: алкогольное опьянение или отвлечение на мобильные телефоны. Данный результат был получен по проведённому анализу смертности и ДТП на российских трассах. Поэтому Международная автомобильная федерация обратилась к нескольким компаниям с целью разработки специальной системы, которая сможет определить использование смартфона за рулём движущейся машины.
Подобными разработками занимаются «Ростех», «Итэлма» и «Яндекс». Данные предприятия уже разработали интеллектуальные системы, которые позволяют по лицу водителя определить уровень усталости. При критических показателях состояния автолюбителя система подает определённый сигнал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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