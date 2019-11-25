Сотрудникиуверены, что причиной высокой смертности на дорогах в России является состояние водителя: алкогольное опьянение или отвлечение на мобильные телефоны. Данный результат был получен по проведённому анализу смертности и ДТП на российских трассах. Поэтому Международная автомобильная федерация обратилась к нескольким компаниям с целью, которая сможет определить использование смартфона за рулём движущейся машины.Подобными разработками занимаются. Данные предприятия уже разработали интеллектуальные системы, которые позволяют по лицу водителя определить уровень усталости. При критических показателях состояния автолюбителя система подает определённый сигнал.