ИА «Ореанда-Новости». Свердловская ГИБДД приняла решение о введении дополнительных мер в связи с увеличением числа аварий с тонированными автомобилями. Теперь регистрация автомобиля, дизайн которого подвергся несанкционированным изменениям, может быть отменена. Это касается не только тонировочной пленки на стекле, но и заниженной подвески, замены выхлопной системы и других самовольных «модификаций».

«В связи с участившимися случаями участия в дорожном движении транспортных средств, дизайн которых или внесённые в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, Государственная инспекция дорожного движения Свердловской области вводит дополнительные меры по борьбе с такими нарушения. Теперь регистрация транспортных средств, конструкция которых изменяется, не соответствует требованиям норм и стандартов в области безопасности дорожного движения, может быть отменена », - говорится в официальном предупреждении, размещенном на сайте ГИБДД Екатеринбурга и Свердловская обл.

Если водители продолжают пользоваться этими автомобилями, то они оформляют документы для отмены регистрации транспортных средств. Владельцы транспортных средств, уведомленные о своих регистрационных знаках, выдаются в АПБ. Если инспекторы ГИБДД «поймают» эти автомобили на дороге, то снимают номерной знак и направляют их на уничтожение без права на восстановление.