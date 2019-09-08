Стоит напомнить, что Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило на днях с инициативой водить транспортное средство несовершеннолетним россиянам, сдавшим экзамены в Государственной автомобильной инспекции. Здесь МВД оговаривает, что рядом с таким молодым водителем будет находиться более опытный автомобилист. Соответствующие поправки в действующее российское законодательство сотрудники ведомства уже подготовили. Однако, эту идею раскритиковал член комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. По словам народного избранника, такое решение может стать причиной регулярных правонарушений – правом несовершеннолетних сидеть за рулём можно злоупотреблять. В свою очередь, депутат Дмитрий Ионин предлагает либо снизить возрастной ценз на получение водительских прав, либо оставить закон без изменений. Он также добавил, что данная инициатива не несёт никакого смысла – даже опытному водителю будет сложно контролировать молодых автомобилистов.

Мнение депутата Государственной Думы России вызвало споры среди автомобильных экспертов. Например, один из них считает, что в зарубежных странах практика выдачи водительских удостоверений подросткам является довольно распространённой. Западные специалисты не видят в этом решении ничего страшного и безрассудного. Водителей, которые могут стать причиной угрозы жизни и здоровья других участников, довольно много и среди взрослого населения. Возможно, такое право позволит подросткам проявить себя и почувствовать ответственность за свои действия на автомобильных дорогах, заключил эксперт.