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Изменения в закон о вождении в нерезвом виде сегодня вступает в силу

ТранспортАвтомобильный и грузовой транспортГосударствоЗдравоохранениеЭМ
Изменения в закон о вождении в нерезвом виде сегодня вступает в силу

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России с 3 июля в силу вступают правки в закон о вождении в нетрезвом виде. Теперь, в случае обнаружения у водителя в крови более 0,3 грамма алкоголя, вводится административная ответственность. Соответствующий документ президент России подписал 3 апреля 2018 года.

Если ранее для фиксирования факта вождения в нетрезвом виде требовался только дыхательный тест, то теперь наравне с ним можно устанавливать нетрезвость по результату анализа крови. При этом запрещённый показатель – более 0,3 грамма спирта на один литр крови. Такие изменения были введены для того, чтобы водителей в бессознательном состоянии после ДТП также можно было привлечь к административной ответственности, если они были не в трезвом виде. Это сообщают представители общества «Синие ведёрки».

При этом ранее установленные значения для дыхательного анализа остаются прежними. Водитель также будет считаться пьяным, если в выдыхаемом им воздухе будет присутствовать 0,16 миллиграмм алкоголя на один литр воздуха. Просто теперь определить нетрезвость человека за рулём наравне можно будет и по тесту крови. Такое нововведение должно заполнить имеющиеся пробелы в законодательстве страны и обеспечить безопасность дорожного движения.

При этом пьяный вид водителя установят при наличии в крови веществ, вызывающих алкогольное опьянение, в том числе и абсолютного этилового спирта. Сама процедура анализа крови при медицинском освидетельствовании прописана в приказе Минздрава от 18 декабря 2015 года.

Официальные данные ГИБДД сообщают, что за прошлый год в стране произошло 16,2 тысячи ДТП, где участвовали нетрезвые водители, в результате аварий погибло 4,6 тысяч человек. Всего за прошлый год зафиксировано 169,5 тысяч автомобильный аварий.

Общество «Синие ведёрки» – движение в России, члены которого борются с «беспределом» на дороге: хамством, использованием чиновниками «мигалок».


Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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