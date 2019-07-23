ИА «Ореанда-Новости». Сегодня состоялась официальная презентация глобальной версии кроссовера Kia Seltos. Он будет представлен на российском автомобильном рынке. В России новинка появится в следующем году, а её сборка будет налажена на Калининградском Автоторе.

Этот автомобиль в линейке марки будет располагаться между кроссоверами Soul и Sportage. По словам представителей концерна, это составит серьезную конкуренцию Hyundai Creta.

Салон KIA Seltos имеет 10,25-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, проекционный дисплей и фирменную подсветку Kia Sound Mood Lighting.

При общей длине 4370 мм передние и задние свесы Seltos не превышают 850 мм, высота автомобиля составляет 1615 мм, а колесная база составляет 2630 мм. Багажник довольно вместительный - 498 литров, а спинки задних сидений складываются в пропорции 60:40 и образуют плоскую поверхность.

Для новой модели предусмотрена линейка современных двигателей: это бензиновый двигатель 1.6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, атмосферный бензиновый двигатель 2.0 MPI и турбодизель 1.6 CRDi с непосредственным впрыском топлива.