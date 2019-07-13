ИА «Ореанда-Новости» Официальный аккаунт WeChat китайской программы пилотируемых космических полётов сообщил о намерении вывести с орбиты обитаемую космическую лабораторию «Тяньгун-2» 19 июля.

В сообщении указано, что все системы работают нормально, в настоящее время проводятся все необходимые подготовительные работы по контролируемому возвращению лаборатории в атмосферу в соответствии с утвержденной программой. Запланировано, что небольшая часть не сгоревших в атмосфере фрагментов орбитального аппарата приводнится в заранее определённой безопасной зоне в южной части Тихого океана.

Космическая лаборатория «Тяньгун-2» была выведена на околоземную орбиту высотой 380 километров осенью 2016 года. Её задачей была проверка технологий работы систем жизнеобеспечения для орбитальной станции, которую планируется запустить в будущем.