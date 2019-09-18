Тридцать два автомобиля прибавилось у лесных пожарников в Свердловской области.

Торжественная церемония вручения ключей от транспорта состоялась на территории ЭКСПО-Центра. Ключи вручили в рамках празднования Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который отметили в текущем году 15 сентября. На церемонии присутствовал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы департаменте информационной политики Свердловской области, лесные пожарники получили ключи от одиннадцати новых бортовых автомобилей повышенной проходимости марки ГАЗ-33088, семнадцать автомобилей марки УАЗ и автобус. Последний необходим спасательной службе для того, чтобы транспортировать специалистов к месту тушения очага возгорания на территории региона. Кроме того, четыре новые машины будут использованы для развоза персонала.

По словам Алексея Кузнецова, это всего часть партии спецтранспорта, направленного на нужды лесных пожарников. В планах министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области закупить ещё сто двадцать шесть единиц лесопожарной техники.

Министр также отметил, что новую спецтехнику удалось приобрести в рамках реализации проекта под названием «Сохранение лесов». Она, в свою очередь, входит в национальную программу «Экология». В заключение чиновник отметил, что пополнение автомобильного парка наземной службы Уральской базы авиационной охраны лесов позволит стать более мобильными в деле обнаружения и тушения пожаров.