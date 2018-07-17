ИА "Ореанда-Новости" Проект английской корпорации Rolls Royce оставил неизгладимое впечатления у всех посетителей авиасалота, который проходит один раз в два года на территории аэропорта Фанборо, что в пригороде Лондона.

Следует отметить, что Rolls-Royce Group plc – организация, которая производит оборудование для авиации, судов и энергетической отрасли, и никак не относится к производству одноименных автомобилей класса «люкс».

Проект с непростым названием Electric Vertical Take-off and Landing (EVTOL) удивил публику прототипом летающего такси. Аппарат, вмещающий до пяти человек, сможет преодолевать расстояние в 800 километров (500 миль). Компания отмечает, что скорость которую может развивать летающий автомобиль достигает 400км/ч ( 250 миль/ч).

Аппарату EVTOL доступна возможность вертикально взлета и посадки, которую обеспечивают шесть пропеллеров. С целью снижения шума четыре винта можно будет убирать в специальный отсек в крыле. Прототип будет оснащен электродвигателями.

В организации предполагают, что летающий автомобиль поступит в серийное производство уже в начале 2020 года.

Компания Rolls-Royce имеет большой опыт в сфере авиации, на данный момент она производит двигатели для самолетов Airbus и Boeing. Роб Уотсон - глава подразделения электрических разработок Rolls Royce отмечает: "Мы находимся в отличной позиции, чтобы занять лидирующую роль в зарождающемся сегменте личного воздушного транспорта, и намерены сотрудничать с рядом партнеров".

Согласно официальным данным, содержащимся в заявлении разработчиков, дополнительная инфраструктура для эксплуатация аппарата будущего не требуется: на первом этапе можно использовать аэродромы.



EVTOL был презентован публике как воздушное такси, однако производитель подчеркивает возможность использовать транспорт в качестве личного, общественного или даже государственного: военного или гражданского. На автосалоне компания планирует найти партнеров, которые поддержат выпуск летательного аппарата или даже подписать первые контракты на производство и продажу.

Ранее, производство летающих автомобилем начали концерны Audi и Airbus. В июне было заявлено о проведении тестирования летательных аппаратов под названием Pop.Up.