ИА «Ореанда-Новости». Для борьбы в крупнейших городах с пробками использовать математические алгоритмы было предложено учеными из Санкт-Петербурга Виктором Захаровым и Александром Крылатовым. Об этом рассказано в материале «Российской газеты».

Ученые заявляют, что, применяя математические модули, есть возможность разрабатывать транспортных систем цифровых «двойников» и заниматься отслеживанием того, как на каждом локальном участке дорожной сети меняется трафик.

Учёный Александр Крылатов заявил, что ежегодно на то, чтобы улучшать дороги, выделяется огромный бюджет. По его словам, набор решений для эффективного управления этими средствами может предложить математическая теория распределения транспортных потоков.

В своем исследовании специалисты отталкивались от идеи учёного Джона Глена Вардропа, полагавшего, что любые изменения инфраструктуры дорог необходимо проводить, исходя из понимания того, что каждым участником дорожного движения на дороге преследуются сугубо личные цели.

Ученые из России полагают, что трафик оптимизировать можно за счет расширения проезжей части дорог.