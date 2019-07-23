ИА «Ореанда-Новости». Daimler и Bosch получили официальное разрешение от немецких властей на использование автономной парковки. Теперь пользователи могут оставить свой автомобиль в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, используя свой смартфон.

Уникальная система парковки будет ежедневно использоваться в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Эта технология была разработана совместно Bosch и Daimler. Он может парковать транспортные средства автоматически, без контроля человека за рулем. Система управляется через приложение для смартфона. В то же время водители могут оставить свой автомобиль, активировать процесс парковки на своём телефоне, а затем покинуть здание, пока автомобиль припаркован в специально отведенном для этого месте.

Немецкие автопроизводители приступили к разработке функции ещё в 2015 году, пишет TechCrunch. В 2017 году система начала тестироваться в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Год спустя любой посетитель этого учреждения смог лично протестировать технологию воспользовавшись приложением через свой мобильный.