 ИА «Ореанда-Новости». Daimler и Bosch получили официальное разрешение от немецких властей на использование автономной парковки.  Теперь пользователи могут оставить свой автомобиль в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, используя свой смартфон.

 Уникальная система парковки будет ежедневно использоваться в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте.  Эта технология была разработана совместно Bosch и Daimler.  Он может парковать транспортные средства автоматически, без контроля человека за рулем.  Система управляется через приложение для смартфона.  В то же время водители могут оставить свой автомобиль, активировать процесс парковки на своём телефоне, а затем покинуть здание, пока автомобиль припаркован в специально отведенном для этого месте.

  Немецкие автопроизводители приступили к разработке функции ещё в 2015 году, пишет TechCrunch.  В 2017 году система начала тестироваться в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте.  Год спустя любой посетитель этого учреждения смог лично протестировать технологию воспользовавшись приложением через свой мобильный.