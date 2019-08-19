ИА «Ореанда-Новости» Минэкономразвития России выступило с инициативой построить новую автотрассу до Владимира вместо платной дороги Москва – Казань.

Представители министерства предлагают произвести точечную реконструкцию автотрассы М7 Москва – Уфа, а именно увеличить количество полос с двух до трёх, достроить объездные пути вокруг Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. По мнению специалистов, это даст возможность снизить расходы на проект в два раза – до 279 миллиардов рублей, из которых 121 миллиард приходится на новую дорогу.

Глава Минэкономразвития Максим Орешки заявил, что реализация данного предложения позволит «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс».