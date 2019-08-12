ИА «Ореанда-Новости» Министерство транспорта России подготовило проект закона, предусматривающего новый порядок установления приаэродромных территорий (ПАТ), который предполагает их сокращение.

ПАТ представляет собой 30-километровую зону вокруг аэропорта. Строительство на данной территории возможно исключительно по согласованию с Росавиацией. Ныне действуют нормы 2017 года, в соответствии с которыми каждый аэропорт должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с региональными властями и утвердить в Росавиации. Правило 30 километров было отменено. ПАТ делится на семь подзон. В первой разрешено строить лишь объекты для обеспечения воздушного движения, в последней – любые объекты, кроме жилья, если уровень шума и загрязнения не превышает установленных норм.

Теперешний законопроект предполагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может быть выделена дополнительно, но не позднее 2025 года.

Сотрудник одного из крупных российских аэропортов разъяснил журналистам «Известий»: «Логика чиновников Минтранса такова: поскорее установить для исполнения закона ПАТ без спорной седьмой подзоны и договариваться о ней с региональными властями». По его мнению, в данном случае сотни тысяч гектаров вокруг аэропортов в течение 5–6 лет окажутся вне компетенции Росавиации и могут быть застроены.