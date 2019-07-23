ИА «Ореанда-Новости» На первых строчках рейтинга оказались Лондон, Париж, Амстердам, Рим и Берлин.

Также Москва попала в первую двадцатку по бюджетности пятизвёздочных отелей. Средняя цена за ночь в таких гостиницах составляет 9250 рублей.

А вот самые дорогие гостиницы с категорией «5 звёзд» ждут гостей в Осло, Копенгагене, Париже и Берне. За ночь в отеле туристам придется заплатить в среднем от 20 до 24 тыс. рублей за ночь.

Самые дешёвые пятизвёздочные гостиницы находятся в столицах Турции, Малайзии, Венесуэлы, Туниса и Индии,

Цена размещения в них составляет от 4,9 тыс. до 7,4 тыс. рублей за ночь.



